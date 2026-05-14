13 мая бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку избрали меру пресечения: арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.

Мера пресечения для Андрея Ермака

– Следственный судья постановил: ходатайство – удовлетворить частично. Применить к Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания. Определить залог в размере 140 млн грн, – объявил судья Виктор Ногачевский.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой внесения залога 180 млн грн.

В случае внесения залога на Андрея Ермака будут возложены следующие обязанности:

прибывать к следователю, прокурору и в суд;

сообщать о смене мест проживания и работы;

не отлучаться за пределы Киева;

сдать на хранение загранпаспорта;

воздерживаться от общения с подозреваемыми по делу;

носить электронное средство контроля (электронный браслет).

На решение суда может быть подана апелляция в течение 5 дней.

ВАКС начал избирать меру пресечения Андрею Ермаку 12 мая. Разбирательство длилось два дня.

Дело насчитывает 16 томов по 250 страниц каждый.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентина Гребенюк, обосновывая ходатайство, отмечала, что бывший руководитель Офиса президента может влиять на фигурантов производства и имеет достаточно ресурсов, чтобы скрываться от следствия. По данным САП, Андрей Ермак имеет четыре дипломатических паспорта.

Ермак, в свою очередь, отмечал, что считает необоснованными предъявленные против него обвинения. В ходе заседания он заявил, что “ничего не покупал, не арендовал, не платил никому никаких денег ни за что”, находясь на государственной службе.

Он также сообщил, что у него нет 180 млн грн для внесения залога.

Защита экс-руководителя ОП настаивала, что оснований для содержания его под стражей нет. Адвокат Игорь Фомин просил суд избрать меру пресечения в виде залога и не ограничивать передвижения Ермака по Украине, поскольку это навредит его адвокатской деятельности.

Дело об элитном строительстве под Киевом

По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год группа лиц отмыла почти 9 млн долларов США через строительство коттеджного городка в Козине Киевской области (проект частных резиденций Династия).

Общая площадь застройки составляет около 8 га.

На территории возводились четыре частные резиденции со вспомогательными постройками, а также отдельная резиденция общего пользования со SPA-зоной.

Следователи НАБУ сообщили, что среди подозреваемых:

бывший вице-премьер-министр (по данным СМИ, Алексей Чернышов);

один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации Мидас. СМИ сообщают, что речь идет о Тимуре Миндиче);

другие участники организованной группы.

В САП уточнили, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем.

НАБУ и САП 11 мая сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку в рамках этого же дела.

28 ноября 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак подал в отставку. Это произошло на фоне обысков НАБУ в доме Ермака в рамках операции Мидас — расследования хищений в Энергоатоме.

