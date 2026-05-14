Во время атаки на Дарницкий район Киева 14 мая частично разрушен девятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на Дарницкий район Киева 14 мая: что известно

По уточненной информации, в Дарницком районе в результате российского удара поврежден панельный девятиэтажный жилой дом. Там разрушены 18 квартир, а часть конструкций обвалилась.

На месте продолжается спасательно-поисковая операция. Спасатели разбирают завалы, под которыми еще могут находиться люди.

Всего из поврежденного дома эвакуировали и спасли 27 жителей.

Кроме разрушений многоэтажки, в Дарницком районе по другому адресу обломки упали на территорию автозаправочной станции.

Также спасатели тушат пять автомобилей, которые загорелись во дворе жилого дома после атаки на Киев сегодня.

По данным городских властей, по состоянию на утро в результате атаки на Киев 14 мая погиб один человек. Еще по меньшей мере 31 человек пострадал, среди них один ребенок.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что восемь пострадавших госпитализировали в стационары столичных больниц. Остальным медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 14 мая во время массированной атаки ракет и ударных беспилотников РФ.

Под ударом оказались Шевченковский, Печерский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Соломенский, Деснянский, Святошинский и Голосеевский районы столицы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

Фото : ДСНС

