В мае в результате активных действий Сил обороны соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет около 100 кв. км в пользу Украины. Всего с начала года освобождено более 600 кв. км украинской земли.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам ежемесячного итогового совещания.

Сырский о ситуации на фронте в Украине

По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Россия пытается продвигать на Востоке и Юге Украины, а количество боевых столкновений существенно возросло.

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Как рассказал главнокомандующий ВСУ, наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

В течение месяца Силы обороны нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам РФ. Подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей, сказал он.

По подсчетам командования ССС ВСУ, обезврежено более 30,5 тыс. российских военных, а средства Front и Middle продолжают системно уничтожать штабы и арсеналы РФ.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ, средствами Deep Strike за месяц поражено 111 объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и топливной инфраструктуры, работающих на российскую армию.

Согласно подсчетам, прямые и косвенные экономические убытки, причиненные России в результате операций Deep Strike в мае, составляют около $1,058 млрд.

По его словам, впервые в рамках единого плана удалось реализовать серию успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории Москвы и области.

Кроме этого, важную работу проделали силы противовоздушной обороны. В мае они уничтожили более 59 тыс. воздушных целей и отбили 25 ракетно-авиационных ударов России.

В то же время Украина все еще нуждается в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним, утверждает главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что Военно-морские силы ВСУ в течение мая для обеспечения безопасности гражданского судоходства в зоне боевых действий провели около 1,5 тыс. мер, чтобы обеспечить проход 633 суден в порты Большой Одессы и реку Дунай.

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