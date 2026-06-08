Около 80–85% российских беспилотников украинские военные сбивают до того, как они достигают Запорожья.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во время эфира телемарафона Єдині новини 8 июня.

Атаки на Запорожье: что известно

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, на прошлой неделе российские войска испытали новую тактику террора гражданского населения, применив Шахед-носитель FPV-дронов.

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Целью такой атаки было распространение паники среди жителей города и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре.

Глава ОВА отметил, что ранее оккупанты пытались доставлять FPV-дроны с помощью других средств, однако из-за эффективной работы украинской противовоздушной обороны такие попытки были малоэффективными.

Теперь россияне используют для этого ударные беспилотники типа Шахед.

По словам Федорова, главным способом противодействия новой угрозе остается уничтожение носителей еще на подлете к городу.

— На сегодня нашим военным это удается примерно на 80–85%. Как для военного расчета, это невероятный результат, очень большой. С другой стороны, для гражданского расчета, конечно, нам нужно 100%, чтобы не долетали, — подчеркнул Иван Федоров.

Для повышения эффективности защиты Запорожская область продолжает обеспечивать подразделения Сил обороны необходимыми средствами.

Среди ключевых военных потребностей он назвал средства поражения, в частности оптоволоконные дроны, транспорт для логистики и системы радиоэлектронной борьбы.

Именно эти направления сегодня приоритетны для усиления обороноспособности региона и противодействия новым вызовам со стороны врага.

В Запорожской ОВА подчеркивают, что поддержка военных остается главным приоритетом области, ведь именно от их работы зависит безопасность жителей прифронтового региона.

Напомним, 7 июня российские войска атаковали Запорожье, в результате чего часть города осталась без света.

На месте попадания возник пожар.

Накануне враг ударил FPV-дроном по маршрутному такси в поселке Кушугум. В результате удара погиб 56-летний водитель.

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