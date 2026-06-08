Горячая вода во Львове: как продолжается восстановление после гидравлических испытаний
- Во Львове идет восстановление горячего водоснабжения после гидравлических испытаний.
- Часть домов в районах города уже подключили раньше графика.
Во Львове идет поэтапное восстановление горячего водоснабжения после проведения гидравлических испытаний теплосетей. Часть домов подключают раньше запланированных сроков — работы завершают по мере устранения выявленных дефектов.
Когда будет горячая вода и какие районы уже подключили, читайте в нашем материале.
Когда во Львове восстановят горячую воду
О ходе восстановления водоснабжения во Львове сообщили в городском совете. Гидравлические испытания во Львове стартовали 11 мая и сначала должны были продолжаться до 17 июня. Однако восстановление подачи горячей воды происходит быстрее, поскольку часть повреждений удается оперативно ликвидировать.
Как уточнили во Львовтеплоэнерго, первые результаты стали заметны уже в середине мая. В частности, 18 мая горячее водоснабжение было восстановлено для 108 домов в Лычаковском районе.
21 мая услугу вернули в 49 домов в Шевченковском районе. А 22 мая — в 9 домов Сыховского района, хотя по графику они должны были получить воду только после завершения испытаний в июне.
Речь идет о домах на улицах Белоцерковская, Раковского, Орлина, Радость, Выгон, Липовая Аллея и Зеленая. В предприятии объясняют, что подключение осуществляется постепенно после проверки и устранения локальных дефектов сетей.
По состоянию на начало июня в городе уже возобновлена подача горячей воды в сотни домов в разных районах. 5 июня сообщалось о более 230 домах с восстановленной услугой, а также о дополнительных подключениях во Франковском районе. В частности, в этот период горячую воду вернули еще до 10 домов по улице Владимира Великого.
6 июня во Львовтеплоэнерго заявили, что Шевченковский район полностью возобновил получение горячей воды — работы там завершили раньше графика. В городском совете подчеркивают, что это стало возможным благодаря более быстрому устранению повреждений после гидравлических испытаний.
Когда на Сыхове будет горячая вода
В то же время в части города работы еще продолжаются. В частности, постепенно возобновляют подачу горячей воды в Лычаковском, Железнодорожном, частично Галицком, Франковском и Сиховском районах.
Параллельно коммунальщики продолжают ликвидацию дефектов, обнаруженных при проверке магистральных теплосетей, питающихся от ТЭЦ-1 и ТЦ Северная.
Сколько будут держать отключение горячей воды во Львове, зависит от результатов гидравлических испытаний. В Львовтеплоэнерго также отмечают, что гидравлические испытания в разных районах проводятся поэтапно, а отдельные участки сети Железнодорожного района планируют проверять уже с середины июня.
Таким образом, во Львове постепенно возобновляется горячее водоснабжение после гидравлики, и большинство районов уже частично или полностью получают услугу запланированных сроков.