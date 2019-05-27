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Факты / Спорт

В Италии 14-летний футболист снял шорты перед девушкой-арбитром

В Италии во время матча между подростковыми командами произошел скандал.

Джулия Никастро

В Италии разгорелся скандал во время встречи подростковых команд. На протяжении всего матча между командами Трепорти и Миранезе родители футболистов оскорбляли девушку-арбитра, которая обслуживала встречу.

Родители футболистов предлагали 22-летней Джулии Никастро посвятить себя древнейшей из профессий, а не работать в футболе.

Позже один из 14-летних футболистов пошел дальше и во время выполнения углового удара снял шорты перед арбитром, крикнув: “Давайте посмотрим, хватит ли у вас смелости удалить меня”.

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За такую ​​выходку футболист получил красную карточку, что вызвало у родителей еще большее возмущение.

Сейчас 22-летней девушке оказывают психологическую помощь, а в местной федерации футбола были направлена жалоба.

Ранее футболистки сборной Германии записали мощный видеоролик, посвященный женскому чемпионату мира.

ИсточникGazzettino

ФотоGiulia Aurora Nicastro

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