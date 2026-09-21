Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны с Украиной.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в сети Truth Social в понедельник, 21 сентября.

Трамп сделал заявление об ударах Украины по НПЗ в России

— Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной, нефтяной промышленностью из-за войны с Украиной, – написал американский президент.

По его словам, значительное количество российских нефтеперерабатывающих заводов было подорвано и сейчас по меньшей мере временно не работает.

Сейчас смотрят

Трамп заявил, что “бессмысленная и бесконечная война” против Украины должна завершиться, поскольку “из-за нее страдает весь мир”.

Напомним, 20 сентября Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским призвал прекратить удары по российским НПЗ. Как сообщили источники Axios, разговор состоялся через несколько часов после масштабной атаки Украины на московский нефтеперерабатывающий завод.

14 сентября Трамп заявлял, что Украина и Россия якобы договорились не атаковать энергетическую инфраструктуру друг друга. Тогда Киев уточнил, что готов к взаимному прекращению таких ударов только при условии гарантий от партнеров относительно соблюдения аналогичной договоренности Россией.

В ночь на воскресенье, 20 сентября, Москва подверглась “самой массированной атаке”, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, в результате атаки поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.

Владимир Зеленский заявил, что во время атаки на Москву 20 сентября Силы обороны нанесли удар дальнобойными дронами и ракетами разных типов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.