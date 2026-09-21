Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, чья официальная заграничная командировка завершилась 18 сентября, по состоянию на вторую половину дня 21 сентября так и не появился на рабочем месте.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщила спикер Офиса генерального прокурора Марьяна Гаевская.

Кравченко не появился на работе после командировки

Спикер уточнила, что Кравченко уволен с административной должности — генерального прокурора Украины. В то же время он продолжает оставаться прокурором ОГП.

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По словам спикера Офиса генпрокурора, срок служебной поездки Кравченко истек еще несколько дней назад, однако он до сих пор отсутствует на работе.

— Официальная дата окончания служебной командировки Руслана Кравченко – 18 сентября. По состоянию на 14:00 21 сентября, он на работу в Офис генерального прокурора не прибыл, — отметила Гайовская.

На вопрос о том, вернулся ли Кравченко в Украину и где именно он находится сейчас, в пресс-службе Офиса генпрокурора ответили, что не владеют такой информацией.

7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Это произошло на фоне масштабного расследования НАБУ и САП по поводу “крышевания” деятельности нелегальных колл-центров.

В ночь на 14 сентября Кравченко выехал за границу на служебном автомобиле. Сам он обнародовал сообщение о выезде в пятидневную командировку в Париж якобы для участия в слушаниях ПАСЕ по поводу украинских детей, согласно подписанному им же приказу.

Однако в повестке дня и списке участников этих слушаний под эгидой ПАСЕ фамилия Кравченко не числилась.

14 сентября стало известно, что Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Он обвинил НАБУ и САП в том, что во время обысков в рамках спецоперации Карфаген они завладели материалами производств против собственных сотрудников, чтобы заблокировать процессуальные решения. Однако в НАБУ и САП опровергли эту информацию.

В тот же день, 14 сентября, президент Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора и призвал парламент безотлагательно поддержать его отставку.

Вскоре Верховная Рада дала согласие на увольнение Кравченко с должности генерального прокурора. А Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко, который обнародован на сайте Офиса президента.

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