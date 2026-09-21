Афганский синдром — историческое название психологических и психических проблем, которые наблюдали у ветеранов советско-афганской войны после возвращения к мирной жизни. Сегодня часть таких проявлений связывают с посттравматическим стрессовым расстройством, или ПТСР.

Факты ICTV выясняли, что такое афганский синдром, каковы его основные признаки и как человеку можно помочь.

Что такое афганский синдром

Название афганский синдром возникло из-за проблем, с которыми часть советских военнослужащих столкнулась после возвращения с войны в Афганистане.

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После пережитых боевых действий некоторые ветераны не могли быстро вернуться к обычной жизни. У них возникали проблемы со сном, тревожность, раздражительность, отчуждение от близких, тяжелые воспоминания о пережитом и другие психологические нарушения.

Сегодня для описания таких состояний используют современные медицинские термины. Один из них — посттравматическое стрессовое расстройство.

ПТСР — психиатрический диагноз, а афганский синдром — историческое понятие, которым описывали последствия пережитой войны.

Почему синдром называют афганским

Название непосредственно связано с советско-афганской войной 1979–1989 годов. После возвращения военнослужащих начали замечать, что для части из них окончание службы не означало завершения психологических последствий войны.

Сам термин использовали для описания комплекса проблем, связанных с пережитым боевым опытом. В медицинских исследованиях советского и постсоветского периода понятие “афганский синдром” получило более широкое распространение уже после окончания войны.

Однако современное понимание ПТСР возникло раньше. В 1980 году Американская психиатрическая ассоциация внесла посттравматическое стрессовое расстройство в третье издание DSM — основного диагностического руководства американской психиатрии. Важную роль в этом сыграли исследования ветеранов войны во Вьетнаме.

Афганский синдром у военных: бывает ли он сегодня

Если говорить современным медицинским языком, афганский синдром у военных правильнее рассматривать через понятия боевой психологической травмы и ПТСР.

Военнослужащий может пережить обстрелы, угрозу собственной жизни, гибель или ранение побратимов, плен и другие травматические события. После возвращения в безопасную среду психика не всегда сразу переключается на мирную жизнь.

МОЗ Украины отмечает, что после боевых действий у военнослужащих могут возникать:

тревога;

страх;

гнев;

нарушения сна;

ночные кошмары;

проблемы с концентрацией;

повышенная раздражительность.

У части людей такие реакции могут перейти в ПТСР.

Поэтому говорить о подобных проблемах можно и применительно к украинским военнослужащим, однако с медицинской точки зрения правильнее называть их ПТСР или последствиями боевой травмы.

Афганский синдром: симптомы и основные признаки

Если говорить об афганском синдроме, симптомы которого описывали у ветеранов войны, они во многом пересекаются с проявлениями ПТСР.

Человек может постоянно мысленно возвращаться к травматическому событию. Воспоминания возникают непроизвольно, могут приходить во сне или внезапно возвращаться из-за определенного звука, запаха, места или ситуации.

Иногда возникают флешбэки — очень яркие воспоминания, во время которых человеку может казаться, что пережитое событие происходит снова.

Один из характерных признаков афганского синдрома — состояние постоянной настороженности.

Человек может резко реагировать на громкие звуки, плохо спать, легко пугаться, быть раздражительным или постоянно следить за окружающей обстановкой.

Даже дома он может продолжать вести себя так, будто опасность все еще рядом.

Человек не хочет говорить о войне, встречаться с определенными людьми или возвращаться в места, которые напоминают о пережитом.

Иногда он отказывается от занятий, которые раньше приносили удовольствие, или постепенно отдаляется от окружающих.

После травматического опыта человеку сложно поддерживать обычные отношения. Он становится замкнутым, меньше общается, теряет интерес к семейной жизни или чувствует, что близкие не могут его понять. Это может создавать дополнительные конфликты в семье.

Психологическая травма может сопровождаться бессонницей, ночными кошмарами, головной болью, постоянной усталостью, напряжением мышц и трудностями с концентрацией.

У некоторых людей возникают панические атаки — внезапные приступы сильного страха, которые могут сопровождаться учащенным сердцебиением, одышкой, головокружением или тошнотой.

У всех ли военных после войны возникает ПТСР

Участие в боевых действиях не означает, что человек обязательно будет иметь ПТСР. После тяжелых событий страх, тревога, проблемы со сном и другие сильные эмоциональные реакции могут быть нормальным ответом организма на пережитое.

Люди по-разному реагируют на травму. Значение имеют характер самого события, предыдущий опыт, продолжительность пребывания в опасности, другие травматические переживания и поддержка после возвращения.

Поэтому сравнивать одного человека с другим неправильно. Фраза “другие воевали и нормально вернулись” не помогает человеку, у которого есть симптомы ПТСР, а иногда лишь заставляет его скрывать свое состояние.

Афганский синдром: как избавиться от последствий травмы

Ответ сводится к вопросу о лечении последствий психологической травмы или ПТСР.

Если симптомы долго не проходят и мешают человеку спать, работать, общаться с близкими или вернуться к обычной жизни, стоит обратиться к специалисту в сфере психического здоровья.

ПТСР поддается лечению. Основным методом помощи является психотерапия. Среди подходов с доказанной эффективностью — травмофокусированная когнитивно-поведенческая терапия, терапия длительного воздействия и EMDR.

При необходимости врач может назначить медикаментозное лечение. Какой именно подход нужен человеку, специалист определяет после оценки его состояния.

Афганский синдром: лечение

Если у человека есть ПТСР, врач подбирает помощь в соответствии с симптомами и тяжестью состояния. Психотерапия помогает проработать травматический опыт и уменьшить реакцию на воспоминания о нем. Медикаменты могут применяться в отдельных случаях.

Не стоит пытаться самостоятельно заглушить симптомы алкоголем или наркотиками. Такие способы могут создать дополнительные проблемы и не заменяют профессиональной помощи.

Лечится ли афганский синдром

Посттравматическое стрессовое расстройство поддается лечению. Для многих людей профессиональная помощь позволяет значительно уменьшить симптомы и вернуться к повседневной жизни.

Важно также, чтобы близкие не воспринимали изменения в поведении человека как просто плохой характер. Раздражительность, замкнутость, проблемы со сном или постоянная настороженность могут быть проявлениями психологической травмы.

Почему важно обращаться за помощью

Если человек долго не может избавиться от навязчивых воспоминаний, постоянно ждет опасности, избегает всего, что напоминает о травме, или из-за пережитого не может нормально жить, не стоит ждать, что все просто пройдет само собой.

Обращение к психологу, психотерапевту или психиатру помогает определить, что именно происходит, и подобрать необходимую помощь.

Источник : Минздрав

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