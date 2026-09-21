Государственная служба качества образования Украины проводит опрос родителей по организации питания в школах. Исследование проходит по поручению премьер-министра и продлится до 16 октября.

Результаты опроса родителей по организации питания в школах

Как сообщает Министерство образования и науки, по состоянию на 20 сентября для предварительного анализа отобрали 2 162 анкеты родителей детей, которые учатся очно. В службе подчеркивают, что результаты пока промежуточные.

Согласно опросу, 80,8% родителей сообщили, что их дети регулярно питаются в школе, еще 14,9% делают это время от времени. В то же время 96% респондентов отметили, что дети получают питание полностью бесплатно.

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Большинство участников положительно оценили условия в школьных столовых и организацию питания. В частности, 90,7% удовлетворены условиями в столовых, 87,7% – организацией приема пищи, 87,4% – размером порций.

Разнообразие меню положительно оценили 85,8% опрошенных, качество блюд – 85,7%, их вкус – 83,6%, а температуру пищи – 80,1%.

В то же время, среди родителей, чьи дети питаются в школе нерегулярно или не питаются вообще, 56,1% назвали главной причиной вкус блюд. Также среди проблем упоминалось недостаточное разнообразие меню, качество и температура пищи.

Улучшить разнообразие меню хотели бы 37% опрошенных, вкус блюд – 36,5%, качество – 22,4%, а температуру – 19,8%. Около трети респондентов при этом считают, что менять ничего не нужно.

Отдельно в опросе подняли вопросы питания во время воздушных тревог. Среди родителей, чьи дети находились в укрытии в отведенное для приема пищи время, 53,2% сообщили, что питание обеспечивают. Еще 13,5% отметили, что это происходит отчасти или не всегда.

В то же время, 21,1% родителей не знают, как школа организует питание детей в таких ситуациях. В Госслужбе качества образования отмечают, что это свидетельствует о необходимости лучше информировать семьи об алгоритмах действий во время тревог.

МОН вместе с Госпродпотребслужбой и регионами работает над проблемами, которые удалось выявить по результатам опроса.

В министерстве отмечают, что реформа школьного питания должна не только обеспечить детей горячей пищей, но и способствовать формированию здоровых пищевых привычек. Поэтому меню должно быть сбалансированным, разнообразным и таким, чтобы блюда нравились детям.

Кроме того, инвестиции в школьное питание должны поддерживать украинских производителей и фермеров, создавать рабочие места в общинах и стимулировать развитие отечественного производства оборудования.

В Госслужбе качества образования отметили, что участие в опросе добровольное, а его результаты отражают мнение только тех родителей, которые присоединились к ответам на вопросы. Поэтому полученные данные не репрезентативны для всей системы общего среднего образования.

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