Польша готовит новые правила для грузового транспорта на внешней границе ЕС. Водителям грузовиков планируют разрешить заранее выбирать дату и время пересечения конкретного пункта пропуска, но за такое бронирование придется платить.

Что известно о платном пересечении границы с Польшей, кого коснется новое требование и когда его планируют ввести, выясняли Факты ICTV.

Платное пересечение границы с Польшей: кого коснется

Новые правила будут касаться грузовиков, которые будут проезжать через определенные пункты пропуска на внешней границе ЕС.

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То есть речь идет не об оплате для всех людей, которые пересекают польскую границу. Платить за бронирование придется именно перевозчикам грузовиков, для которых будет действовать соответствующая процедура.

Платное пересечение границы с Польшей для водителей грузовиков: сколько это будет стоить

Речь идет не об отдельном сборе за сам факт пересечения границы, а об оплате бронирования времени.

Одно бронирование будет стоить 20 польских злотых, то есть более 230 грн. Оплату будут проводить в электронном формате. Наличный расчет или банковский перевод не предусмотрены.

Если грузовик не прибудет в пункт пропуска в забронированные дату и время, уплаченные средства возвращаться не будут.

Когда могут ввести платное пересечение границы с Польшей

Изменения пока находятся на этапе подготовки. Польское Министерство финансов предлагает ввести новые правила с 1 февраля 2027 года.

Саму систему бронирования планируют запустить 1 марта 2027 года.

Поэтому на данный момент платное пересечение границы с Польшей для водителей грузовиков еще не введено.

За что будут платить водители грузовиков

Перевозчик сможет выбрать конкретный пункт пропуска, дату и время, когда грузовик должен прибыть для пересечения границы. Именно за такое бронирование и будет взиматься 20 злотых.

Польская сторона объясняет нововведение необходимостью лучше распределить поток грузовиков между пунктами пропуска. Неравномерная нагрузка на границе приводит к очередям, тогда как некоторые другие переходы остаются менее загруженными.

Как будет работать бронирование

Забронировать время можно будет через специальное мобильное приложение или платформу PUESC, которая используется для электронного обслуживания таможенных и налоговых процедур.

Это сможет сделать непосредственно водитель или зарегистрированная в PUESC организация через своего представителя.

Планируется три типа бронирования: стандартное, приоритетное и дополнительное.

Приоритет будет предусмотрен для грузов с живыми животными, скоропортящимися товарами, опасными грузами, гуманитарной помощью и кровью. Перевозчик должен подтвердить право на такой статус. Если оснований не будет, заявку могут отменить.

Является ли пересечение границы с Польшей платным сейчас

Новая система еще не запущена. Речь идет о запланированных изменениях, которые польское Министерство финансов предлагает ввести в 2027 году.

Таким образом, платное пересечение границы с Польшей для водителей грузовиков будет означать оплату предварительного бронирования времени, а не плату за сам факт пересечения границы. Для пешеходов или водителей легковых автомобилей плату вводить не будут.

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