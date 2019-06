Испанский теннисист Рафаэль Надаль в двенадцатый раз в истории вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В полуфинале турнира испанец в трех сетах одолел швейцарца Роджера Федерера — 6:3, 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 2 часа и 26 минут.

Действующий чемпион трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

22 not [email protected] secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer, and his 22nd match win in a row at Roland-Garros…

https://t.co/nKZ3xJ2F6o#RG19 pic.twitter.com/zIMYOPkEWN

— Roland-Garros (@rolandgarros) 7 червня 2019 р.