Рафаэль Надаль вышел в финал Ролан Гаррос, обыграв Роджера Федерера в трех сетах.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в двенадцатый раз в истории вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале турнира испанец в трех сетах одолел швейцарца Роджера Федерера — 6:3, 6:4, 6:2.
Читайте: Ястремская победила в турнире серии WTA
Продолжительность противостояния составила 2 часа и 26 минут.
Действующий чемпион трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
22 not [email protected] secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer, and his 22nd match win in a row at Roland-Garros…
https://t.co/nKZ3xJ2F6o#RG19 pic.twitter.com/zIMYOPkEWN
— Roland-Garros (@rolandgarros) 7 червня 2019 р.
Счет личных встреч теперь 24-15 в пользу испанского теннисиста. В финале Ролан Гаррос Надаль сыграет 9 июня с победителем пары Новак Джокович — Доминик Тим.
К слову, ATP определились с местом проведения мужского итогового турнира ATP Finals с 2021 по 2025 год.