Рафаэль Надаль вышел в финал Ролан Гаррос, обыграв Роджера Федерера в трех сетах.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в двенадцатый раз в истории вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В полуфинале турнира испанец в трех сетах одолел швейцарца Роджера Федерера — 6:3, 6:4, 6:2.

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Продолжительность противостояния составила 2 часа и 26 минут.

Действующий чемпион трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Федерера 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Счет личных встреч теперь 24-15 в пользу испанского теннисиста. В финале Ролан Гаррос Надаль сыграет 9 июня с победителем пары Новак Джокович — Доминик Тим.

К слову, ATP определились с местом проведения мужского итогового турнира ATP Finals с 2021 по 2025 год.