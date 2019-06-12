Правительство Непала сообщило о смерти 1400 непальских рабочих при строительстве футбольных стадионов к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Правительство Непала подтвердило гибель 1400 непальских рабочих при строительстве футбольных объектов к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Немецкий телеканал WDR снял документальную ленту о сложных условиях для проживания рабочих в Катаре.

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Представитель министерства труда Нараян Рагми заявил, что не знал о документальном фильме, но подтвердил факт гибели граждан Непала.

— С тех пор как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верным число в 1400 человек, 200 или 300. Я должен уточнить это с чиновниками, которые непосредственно связаны с проблемой, – сказал Рагми.

Основной причиной гибели такого количества людей стало то, что власти Катара не смогли создать условия труда и охраны здоровья для рабочих.

Ежегодно 1300 рабочих-мигрантов едут из Непала на рабочие места в Персидском заливе и значительная часть их попала в Катар.

Ранее ФИФА отказалась от увеличения количества команд на ЧМ.

Источник: Arab News