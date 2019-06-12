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Факти / Спорт

1400 робітників загинули під час будівництва об’єктів у Катарі до ЧС 2022

Уряд Непалу повідомив про смерть 1400 непальських робітників під час будівництва футбольних стадіонів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Чм-2022 в Катаре стадионы непальские рабочие

Уряд Непалу підтвердив смерть 1400 непальських робітників під час будівництва футбольних об’єктів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Німецький телеканал WDR відзняв документальну стрічку про складні умови для проживання робітників у Катарі.

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Представник міністерства праці Нараян Рагмі заявив, що не знав про документальний фільм, але підтвердив факт загибелі громадян Непалу.

— З тих пір як ми почали відправляти наших працівників в Катар, деякі люди загинули. Я не впевнений, чи є вірним число в 1400 чоловік, 200 або 300. Я повинен уточнити це з чиновниками, які безпосередньо пов’язаними з проблемою, – сказав Рагмі.

Основною причиною загибелі такої кількості людей стало те, що влада Катару не змогла створити умови праці та охорони здоров’я для робітників.

Щорічно 1300 робітників-мігрантів їдуть з Непалу на робочі місця у Персидському заливі і значна частина їх потрапила до Катару.

Раніше ФІФА відмовилася від збільшення кількості команд на ЧС.

ДжерелоArab News

Фото: Dreamstime

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