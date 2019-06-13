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Факти / Спорт

Благав не бити: Майк Тайсон розповів, як застукав дружину у ліжку з Бредом Піттом

Екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів у своїй автобіографії Безперечна правда, як застав свою дружину у ліжку з актором Бредом Піттом.

Майк Тайсон

Легендарний боксер Майк Тайсон у своїй автобіографічній книзі Undisputed Truth (Беззаперечна правда) згадав скандальну історію з особистого життя.

Спортсмен відверто розповів, як наприкінці 80-х він застукав свою дружину Робін Гівенс у ліжку з володарем премії Оскар Бредом Піттом. Окремо Тайсон описав реакцію актора на пікантну ситуацію — Бред, за словами Майка, тремтів від страху та благав його не бити.

Тайсон також розповів, що навіть після того його дружина не припиняла йому зраджувати.

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Тоді Тайсон вже перебував у стадії розлучення з Гівенс, але надіявся врятувати їх шлюб.

Сама Гівенс стверджує, що боксер нахабно збрехав у своїх мемуарах про інцидент з ліжком, але стосунки з Піттом не заперечує.

Нагадаємо, Бред Пітт став володарем статуетки Оскар у 2014 році, як продюсер стрічки 12 років рабства.

Раніше співак Джастін Бібер викликав на поєдинок в октагоні актора Тома Круза і чекає реакції керівництва UFC.

ДжерелоHollywood Life

Фото: Dreamstime

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