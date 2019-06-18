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Факты / Спорт

В Киеве пройдет традиционный турнир по пляжному волейболу ICTV Media Cup

Телеканал ICTV организует традиционный турнир по пляжному волейболу для спортивных журналистов.

ICTV Media Cup

2 июля в Киеве на пляже Ольмека, что на Гидропарке, пройдет традиционный турнир по пляжному волейболу среди СМИ — ICTV Media Cup.

Соревнования организует телеканал ICTV, а сам турнир впервые состоится по формату King of the Court и начнется ориентировочно в 16.00.

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Для участия в турнире нужна команда из двух игроков и одним запасным. Состав команд может быть микстовым.

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В Киеве пройдет традиционный турнир по пляжному волейболу ICTV Media Cup / 4 фотографии

Также нужны отличительные знаки, которые помогут идентифицировать вашу команду (наклейки, флаги, футболки, кепки) и хорошее настроение.

Зарегистрировать свою команду можно по ссылке здесь.

Напомним, 2 июля спортивные журналисты отмечают свой профессиональный праздник.

Факты ICTV вспоминают, как прошел первый турнир по пляжному волейболу ICTV Media Cup.

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