Телеканал ICTV організовує традиційний турнір з пляжного волейболу для спортивних журналістів.

2 липня у Києві на пляжі Ольмека, що на Гідропарку, пройде традиційний турнір з пляжного волейболу серед ЗМІ — ICTV Media Cup.

Змагання організовує телеканал ICTV, а сам турнір вперше відбудеться за форматом King of the Court і розпочнеться орієнтовно о 16.00.

Читайте: День батька 2019 з ICTV: як пройшло святкування на ВДНГ

Для участі у турнірі потрібна команда з двох гравців та одним запасним. Склад команд може бути мікстовим.

















У Києві пройде традиційний турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup / 4 фотографии

Також потрібні знаки, які допоможуть ідентифікувати вашу команду (наліпки, прапори, футболки, кепки) та гарний настрій.

Зареєструвати свою команду можна за посиланням тут.

Нагадаємо, 2 липня спортивні журналісти відзначають своє професійне свято.

Факти ICTV згадують, як пройшов перший турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup.