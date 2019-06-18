Телеканал ICTV організовує традиційний турнір з пляжного волейболу для спортивних журналістів.
2 липня у Києві на пляжі Ольмека, що на Гідропарку, пройде традиційний турнір з пляжного волейболу серед ЗМІ — ICTV Media Cup.
Змагання організовує телеканал ICTV, а сам турнір вперше відбудеться за форматом King of the Court і розпочнеться орієнтовно о 16.00.
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Для участі у турнірі потрібна команда з двох гравців та одним запасним. Склад команд може бути мікстовим.
Також потрібні знаки, які допоможуть ідентифікувати вашу команду (наліпки, прапори, футболки, кепки) та гарний настрій.
Зареєструвати свою команду можна за посиланням тут.
Нагадаємо, 2 липня спортивні журналісти відзначають своє професійне свято.
Факти ICTV згадують, як пройшов перший турнір з пляжного волейболу ICTV Media Cup.