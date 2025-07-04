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День Нацполиции Украины: слова благодарности тем, кто на страже безопасности

День Нацполіції - привітання
Фото: Факти ICTV

4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции – праздник профессионалов, которые ежедневно обеспечивают общественную безопасность, охраняют правопорядок, стоят на защите закона и прав граждан. Именно они несут службу 24/7 ради спокойствия в каждом городе и селе.

Во время войны роль полиции только усилилась – правоохранители спасают, координируют, помогают гражданским и военным, реагируют на опасности и угрозы. Поэтому слова благодарности и поддержки в этот день чрезвычайно важны.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления ко Дню Национальной полиции Украины 2025 в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поделиться теплыми словами с теми, кто ежедневно стоит на страже безопасности и спокойствия.

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День Национальной полиции 2025 – поздравления в картинках

Выбирайте ту открытку ко Дню Нацполиции, которая лучше всего передаст ваше уважение и благодарность коллегам, родным или друзьям в форме.

День Нацполіції - привітання

Поздравления с Днем Нацполиции в картинках

День Нацполіції - привітання

Открытки ко Дню Национальной полиции Украины 2025

День Нацполіції - привітання

С Днем Национальной полиции 2025 – открытки

День Нацполіції - привітання

Картинки с поздравлением ко Дню Нацполиции Украины 2025

День Нацполіції - привітання

С Днем Национальной полиции – лучшие поздравления

День Национальной полиции 2025 – поздравления в стихах

Пусть сила, крепость и отвага
Шагают рядом каждый день.
На службе пусть идет все гладко,
Новых свершений и идей!
С праздником!

***

С вашим днем вас поздравляем
И сердечно пожелаем
Всех мошенников словить –
За решетку посадить!
С Днем Национальной полиции!

***

С Днем полиции поздравлю
Полицейских Украины,
Вам желаю я отваги,
Чести, мужества и силы.

Пожелаю вам удачи
Я в нелегком, ратном деле,
Чтоб преступники, бандиты
Головы поднять не смели.

Я желаю, чтобы каждый
Уважал и чтил законы,
А вам, нашим полицейским,
Звездопада на погоны!

***

С Днем полиции тебя!
Счастья, здравия, добра!
Дослужись до генерала.
Пусть гордится вся страна.

Пусть коллеги уважают
И к наградам представляют,
Будут легкими все дни!
Поздравления прими!

День Национальной полиции 2025 – поздравление в прозе

Поздравляем с Днем Национальной полиции Украины! Спасибо за ежедневную службу, мужество, выдержку и ответственность. Пусть вашу работу ценят, жизнь будет в безопасности, а в сердце всегда живет уверенность в правильном пути!

***

С праздником! Спасибо за вашу службу, решительность и преданность! Желаем сил, крепкого здоровья и спокойных дежурств! Будьте уверены – вашу работу ценят и уважают!

***

С Днем Национальной полиции! Силы вам – моральной и физической, выдержки в непростых ситуациях и поддержки со стороны людей, ради которых вы служите. Спасибо за верность долгу и ежедневный труд!

***

В День Национальной полиции желаю победы, мира, уважения, благодарных граждан и как можно меньше опасных вызовов. С праздником!

***

С праздником, полицейские Украины! Вы – опора государства и защита для людей. Пусть в вашей жизни будет больше спокойных дней, добрых встреч и уверенности в будущем! Спасибо за службу!

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