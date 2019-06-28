Итальянский Милан наказали за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Милан не сыграет в следующем сезоне Лиге Европы УЕФА. Такое решение приняли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Причиной стало нарушение россонери правил спортивного фэйр-плей.

— Милан исключен из еврокубковых турниров под эгидой УЕФА в сезоне-2019/20 из-за нарушения своих обязательств по безубыточности финансового фэйр-плей в периоды мониторинга 2015/2016/2017 и 2016/2017/2018, – говорится в заявлении CAS.

Ранее с предложением исключить клуб из Лиги Европы-2019/20 в УЕФА обратилось руководство Милана, чтобы избежать санкций со стороны Европейского футбольного союза за нарушение правил фэйр-плей.

Читайте: Ретро в моде: Милан презентовал форму на сезон-2019/20

Вместо Милана в квалификации Лиги Европы сыграет Торино, а Рома попадет в групповой этап турнира.

Напомним, Марко Джампаоло стал новым тренером итальянского Милана.

Источник: CAS