PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Милан отстранили от участия в Лиге Европы-2019/20

Итальянский Милан наказали за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Милан

Милан не сыграет в следующем сезоне Лиге Европы УЕФА. Такое решение приняли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Причиной стало нарушение россонери правил спортивного фэйр-плей.

— Милан исключен из еврокубковых турниров под эгидой УЕФА в сезоне-2019/20 из-за нарушения своих обязательств по безубыточности финансового фэйр-плей в периоды мониторинга 2015/2016/2017 и 2016/2017/2018, – говорится в заявлении CAS.

Ранее с предложением исключить клуб из Лиги Европы-2019/20 в УЕФА обратилось руководство Милана, чтобы избежать санкций со стороны Европейского футбольного союза за нарушение правил фэйр-плей.

Читайте: Ретро в моде: Милан презентовал форму на сезон-2019/20

Вместо Милана в квалификации Лиги Европы сыграет Торино, а Рома попадет в групповой этап турнира.

Напомним, Марко Джампаоло стал новым тренером итальянского Милана.

Источник: CAS

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

УЕФА не будет разводить клубы из Грузии и России при жеребьевке еврокубков
Марко Джампаоло возглавил Милан
УЕФА отклонил апелляцию по дисквалификации Неймара
Жеребьевка Лиги Европы-2019/20: Заря узнала соперника
Дело Мораеса: УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга
Много шума из ничего! Платини отпустили из-под стражи
Милан заинтересован в трансфере Миколенко — СМИ
Мишеля Платини арестовали во Франции по подозрению в коррупции
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка