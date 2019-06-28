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Факти / Спорт

Мілан відсторонили від участі в Лізі Європи-2019/20

Італійський Мілан покарали за порушення правил фінансового фейр-плей.

Милан

Мілан не зіграє в наступному сезоні Лізі Європи УЄФА. Таке рішення ухвалили в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Причиною стало порушення россонері правил спортивного фейр-плей.

— Мілан виключений з єврокубкових турнірів під егідою УЄФА в сезоні-2019/20 через порушення своїх зобов’язань по беззбитковості фінансового фейр-плей в періоди моніторингу 2015/2016/2017 і 2016/2017/2018, – йдеться в заяві CAS.

Раніше з пропозицією виключити клуб з Ліги Європи-2019/20 до УЄФА звернулося керівництво Мілану, щоб уникнути санкцій з боку Європейського футбольного союзу за порушення правил фейр-плей.

Читайте: Ретро в моді: Мілан презентував форму на сезон-2019/20

Замість Мілана в кваліфікації Ліги Європи зіграє Торіно, а Рома потрапить в груповий етап турніру.

Нагадаємо, Марко Джампаоло став новим тренером італійського Мілану.

ДжерелоCAS

Фото: Dreamstime

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