Певица Бонни Тайлер вышла из комы после срочной операции на кишечнике, однако ее состояние до сих пор остается тяжелым.

Сейчас 75-летняя артистка находится в отделении интенсивной терапии в больнице португальского города Фару. Об этом сообщили представители исполнительницы.

Бонни Тайлер вышла из комы после операции

В мае певицу срочно госпитализировали в больницу в Португалии, где ей провели неотложное хирургическое вмешательство из-за проблем с кишечником.

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После операции медики ввели артистку в искусственную кому, чтобы помочь организму восстановиться.

Сейчас Бонни Тайлер уже не находится в коме, однако врачи подчеркивают, что ее состояние остается очень тяжелым.

— Она больше не находится в коме, но все еще очень больна и остается в отделении интенсивной терапии в больнице Португалии. Хотя ее состояние улучшается, это медленный процесс. Врачи уверены, что она хорошо поправится, но на это понадобится время, — говорится в заявлении команды певицы.

Представители артистки также поблагодарили поклонников за поддержку со всего мира. По их словам, Бонни знает о многочисленных пожеланиях выздоровления и очень благодарна за них.

Летний тур Бонни Тайлер отменили

Из-за состояния здоровья Бонни Тайлер пришлось отменить все выступления, запланированные на лето 2026 года.

В частности, артистка должна была выступить на фестивале Sunshine Festival в Великобритании и провести ряд концертов в странах Европы.

В то же время ее команда надеется, что часть запланированных на осень мероприятий все же удастся провести. Среди них и концерт в Кардиффе, который должен состояться 17 декабря.

Менеджмент певицы попросил уважать право семьи на частную жизнь и пообещал сообщать о дальнейших изменениях только в случае важных новостей.

Чем известна Бонни Тайлер

Настоящее имя певицы — Гейнор Хопкинс. Она родилась в Уэльсе и приобрела мировую популярность в 1983 году после выхода хита Total Eclipse of the Heart.

Песня возглавляла чарты Великобритании и США, а спустя 43 года после релиза преодолела отметку в миллиард прослушиваний на Spotify.

Первый сингл певицы — Lost in France — вышел в 1977 году. За свою карьеру Тайлер получила номинации на премию Grammy и стала одной из самых известных британских исполнительниц.

В 2013 году она представляла United Kingdom на Eurovision Song Contest 2013, а в 2023 году была награждена орденом MBE за заслуги перед музыкой.

Источник : BBC

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