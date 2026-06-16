Бонни Тайлер вышла из комы после экстренной операции: как себя чувствует звезда
- 75-летняя певица остается в отделении интенсивной терапии в Португалии.
- Из-за госпитализации пришлось отменить концерты летнего тура Бонни Тайлер.
- Команда певицы надеется, что часть концертов осенью и зимой все же состоится.
Певица Бонни Тайлер вышла из комы после срочной операции на кишечнике, однако ее состояние до сих пор остается тяжелым.
Сейчас 75-летняя артистка находится в отделении интенсивной терапии в больнице португальского города Фару. Об этом сообщили представители исполнительницы.
Бонни Тайлер вышла из комы после операции
В мае певицу срочно госпитализировали в больницу в Португалии, где ей провели неотложное хирургическое вмешательство из-за проблем с кишечником.
После операции медики ввели артистку в искусственную кому, чтобы помочь организму восстановиться.
Сейчас Бонни Тайлер уже не находится в коме, однако врачи подчеркивают, что ее состояние остается очень тяжелым.
— Она больше не находится в коме, но все еще очень больна и остается в отделении интенсивной терапии в больнице Португалии. Хотя ее состояние улучшается, это медленный процесс. Врачи уверены, что она хорошо поправится, но на это понадобится время, — говорится в заявлении команды певицы.
Представители артистки также поблагодарили поклонников за поддержку со всего мира. По их словам, Бонни знает о многочисленных пожеланиях выздоровления и очень благодарна за них.
Летний тур Бонни Тайлер отменили
Из-за состояния здоровья Бонни Тайлер пришлось отменить все выступления, запланированные на лето 2026 года.
В частности, артистка должна была выступить на фестивале Sunshine Festival в Великобритании и провести ряд концертов в странах Европы.
В то же время ее команда надеется, что часть запланированных на осень мероприятий все же удастся провести. Среди них и концерт в Кардиффе, который должен состояться 17 декабря.
Менеджмент певицы попросил уважать право семьи на частную жизнь и пообещал сообщать о дальнейших изменениях только в случае важных новостей.
Чем известна Бонни Тайлер
Настоящее имя певицы — Гейнор Хопкинс. Она родилась в Уэльсе и приобрела мировую популярность в 1983 году после выхода хита Total Eclipse of the Heart.
Песня возглавляла чарты Великобритании и США, а спустя 43 года после релиза преодолела отметку в миллиард прослушиваний на Spotify.
Первый сингл певицы — Lost in France — вышел в 1977 году. За свою карьеру Тайлер получила номинации на премию Grammy и стала одной из самых известных британских исполнительниц.
В 2013 году она представляла United Kingdom на Eurovision Song Contest 2013, а в 2023 году была награждена орденом MBE за заслуги перед музыкой.