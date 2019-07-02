Днепр не заявился на новый чемпионат Украины среди любительских клубов.

Футбольный клуб Днепр Днепропетровск не заявлен на новый сезон чемпионата Украины среди любительских клубов.

Почти все игроки Днепра во главе с Александром Поклонская перешли в СК Днепр-1.

ФК Днепр основали в 1918 году. Клуб дважды становился чемпионом страны в 1983 и 1988 годах, а также был обладателем Суперкубка СССР в 1989 году. В сезоне 2014/15 под руководством Мирона Маркевича Днепр вышел в финал Лиги Европы, где уступил испанской Севилье 2:3.

Напомним, финансовые проблемы Днепра начались 5 лет назад, когда с клуба начали снимать очки за долги перед наставником команды Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 Днепр из УПЛ опустился в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб понизили до Второй лиги.

С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса и днепряне начали играть в любительском чемпионате.

К слову, Милан отстранили от участия в Лиге Европы-2019/20.

Источник: FC Dnipro