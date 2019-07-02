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Факты / Спорт

Легендарний ФК Днепр прекращает существование

Днепр не заявился на новый чемпионат Украины среди любительских клубов.

ФК Днепр

Футбольный клуб Днепр Днепропетровск не заявлен на новый сезон чемпионата Украины среди любительских клубов.

Почти все игроки Днепра во главе с Александром Поклонская перешли в СК Днепр-1.

ФК Днепр основали в 1918 году. Клуб дважды становился чемпионом страны в 1983 и 1988 годах, а также был обладателем Суперкубка СССР в 1989 году. В сезоне 2014/15 под руководством Мирона Маркевича Днепр вышел в финал Лиги Европы, где уступил испанской Севилье 2:3.

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Напомним, финансовые проблемы Днепра начались 5 лет назад, когда с клуба начали снимать очки за долги перед наставником команды Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 Днепр из УПЛ опустился в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб понизили до Второй лиги.

С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса и днепряне начали играть в любительском чемпионате.

К слову, Милан отстранили от участия в Лиге Европы-2019/20.

ИсточникFC Dnipro

Фото: Dreamstime

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