В Кремле впервые отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции.

Ответ озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на предложение Зеленского провести встречу с Путиным

Во время общения с журналистами Дмитрия Пескова спросили, получал ли Кремль официальное приглашение для Владимира Путина провести встречу с президентом Украины во время саммита G7 во Франции.

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В ответ спикер Кремля заявил, что такого приглашения не было.

— Конечно, что не было. Да и официальных каналов там между Москвой и Киевом нет, как вы знаете, — сказал Песков.

В то же время он добавил, что Путин якобы уже неоднократно озвучивал свою позицию относительно переговоров.

В Кремле также повторили тезис о возможности проведения переговоров в Москве.

— Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, «киевскому режиму» прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут, — заявил представитель Кремля.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предлагал провести встречу с Владимиром Путиным во время саммита G7 во Франции.

По словам главы государства, украинская сторона передавала соответствующий сигнал по разным каналам — через дипломатов, представителей разведки и других посредников. Зеленский отметил, что такая встреча могла бы состояться при участии США и европейских партнеров.

Также Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность организации переговоров в Соединенных Штатах — в формате, от которого России было бы сложнее отказаться.

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