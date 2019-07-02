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Факты / Спорт

Вот такое: Беленюк похвастался удостоверением кандидата в депутаты

Чемпион Европейских игр-2019 по греко-римской борьбе Жан Беленюк получил удостоверение кандидата в народные депутаты.

Беленюк

Украинский спортсмен Жан Беленюк получил удостоверение канидата в народные депутаты.

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала борца кандидатом от политической партии Слуга народа.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Беленюк уже успел похвастался новым статусом в соцсетях.

Напомним, Беленюк получил золото в соревнованиях по греко-римской борьбе на Европейских играх 2019.

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