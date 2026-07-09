РФ атаковала Херсон: дрон попал в маршрутку, есть раненые
В центре города Херсона российские войска атаковали маршрутку, в которой находились пассажиры. В результате удара РФ пострадали по меньшей мере восемь человек.
Об этом сообщает руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, опубликовавший соответствующую видеозапись.
Атака на Херсон 9 июля: какие последствия
– Очередное военное преступление российских оккупантов в самом центре Херсона. Около 13:40 враг коварно дроном атаковал маршрутку с пассажирами, – говорится в сообщении.
По словам руководителя Херсонской ГВА, известно о восьми пострадавших.
У раненых зафиксировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения. Они находятся под наблюдением медицинских работников.
По предварительной информации, обошлось без погибших в результате российской атаки.
Шанько добавил, что в настоящее время устанавливается точное количество пострадавших в результате удара российских войск.