В центре города Херсона российские войска атаковали маршрутку, в которой находились пассажиры. В результате удара РФ пострадали по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, опубликовавший соответствующую видеозапись.

Атака на Херсон 9 июля: какие последствия

– Очередное военное преступление российских оккупантов в самом центре Херсона. Около 13:40 враг коварно дроном атаковал маршрутку с пассажирами, – говорится в сообщении.

По словам руководителя Херсонской ГВА, известно о восьми пострадавших.

Сейчас смотрят

У раненых зафиксировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения. Они находятся под наблюдением медицинских работников.

По предварительной информации, обошлось без погибших в результате российской атаки.

Шанько добавил, что в настоящее время устанавливается точное количество пострадавших в результате удара российских войск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.