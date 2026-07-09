Возраст выхода на пенсию в Украине для мужчин и женщин в 2026 году зависит, прежде всего, от страхового стажа.

Именно от его продолжительности зависит, сможет ли человек оформить пенсию в 60 лет, или ему придется работать до 63, или даже до 65 лет. Однако для отдельных профессий закон предусматривает право на досрочную пенсию.

Во сколько лет женщины уходят на пенсию, а когда мужчины читайте в материале на Фактах ICTV.

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Во сколько лет уходят на пенсию в 2026 году

В ПФУ сообщили, что с 1 января 2026 года пенсионный возраст в Украине 2026 года напрямую зависит от количества страхового стажа.

Так, оформить пенсию в 60 лет могут граждане, имеющие не менее 33 лет страхового стажа. Если человек накопил не менее 23 лет стажа, право на пенсию возникает в 63 года. При наличии от 15 лет страхового стажа пенсию назначают в 65 лет.

Если же по достижении 65-летнего возраста страховой стаж составляет менее 15 лет, пенсия по возрасту не назначается. В таком случае человек может обратиться за государственной социальной помощью.

Следовательно, если нет специального стажа, льгот или списков, то возраст выхода на пенсию мужчин в Украине такой же, как у женщин.

Что входит в страховой стаж

В страховой стаж входят периоды, за которые уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ). Если человек работает официально, взносы платит работодатель. Для предпринимателей обязательным условием является самостоятельная уплата ЕСВ.

Одних только записей в трудовой книжке недостаточно. Если взносы не поступали, этот период не будет отнесен к страховому стажу.

Проверить информацию о приобретенном стаже, периодах работы и оплате ЕСВ можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кто может выйти на пенсию раньше

Ответ на вопрос, когда женщины уходят на пенсию, а когда мужчины, не всегда одинаков. Для отдельных категорий работников закон предусматривает досрочное назначение пенсии.

По информации Государственной инспекции Украины по вопросам труда это касается работников, длительное время занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда. Речь идет о профессиях, включенных в Списки №1 и №2, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины №461.

Условия выхода на пенсию досрочно:

Работники из Списка №1 могут оформить пенсию раньше общего пенсионного возраста, ориентировочно с 50 лет мужчины. А возраст выхода женщин на пенсию в 2026 году по первому списку ориентировочно составит 45 лет. Однако это не окончательная цифра.

Для работников из Списка №2 пенсионный возраст обычно составляет около 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин. Однако необходимо подтвердить специальный стаж, полную занятость на должности и прохождение аттестации рабочего места.

Отдельно закон предусматривает пенсию за выслугу лет. Она назначается отдельным категориям педагогов, медиков, артистов, спортсменов и работников транспорта, если у них имеется необходый специальный стаж, который в зависимости от профессии составляет от 25 до 30 лет.

Можно ли докупить страховой стаж

Если для ухода на пенсию не хватает нескольких лет страхового стажа, его можно докупить. Для этого следует заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования и уплачивать взносы.

Но приобрести льготный стаж, выслугу лет или просто “купить” право на пенсию невозможно. Добровольная оплата касается только страхового стажа.

Повысят ли пенсионный возраст в 2026 году

Хотя правила выхода на пенсию в 2026 году остаются неизменными, вопрос реформирования пенсионной системы продолжает обсуждаться. В обществе регулярно появляются предположения о возможном повышении пенсионного возраста, однако пока такие планы правительство не озвучивало.

В настоящее время власти готовят новую пенсионную реформу, которая должна изменить принципы начисления пенсий. Что именно она предполагает и может ли в будущем повлиять на пенсионный возраст, читайте в нашем материале.

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