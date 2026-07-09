Производство ракет для систем Patriot в Украине может начаться через несколько недель.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны Польши о производстве ракет для Patriot

Как известно, Дональд Трамп объявил о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot в среду, 8 июля, во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

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Польша заключила соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot.

Во время пресс-конференции 9 июля Владислава Косиняка-Камыша спросили, когда может стартовать производство ракет для Patriot в Украине.

В ответ он сообщил, что на это потребуется несколько недель, пишет PAP.

— Это непросто, учитывая, что только Соединенные Штаты производят ракеты Patriot в масштабах, которые даже не обеспечивают защиту США, поэтому это нужно сделать очень быстро. Мы настроены решительно. Польша готова немедленно обслуживать и проводить дальнейшие операции, — заявил он.

По словам министра, Польша входит в перечень четырех государств НАТО, которым во время встречи в Анкаре предоставили статус стран, которые могут получить технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot.

Помимо Польши, в этот перечень вошли Германия, Швеция и Нидерланды.

— Польша является одной из стран, определенных Соединенными Штатами для этого производства и обслуживания, поэтому мы будем сотрудничать с Украиной и в этом направлении, — отметил Косиняк-Камыш.

Напомним, 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Лидеры обсудили ряд идей, которые могут укрепить позиции Украины и приблизить мир. В частности, речь шла о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot.

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