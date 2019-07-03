Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверило базу данных московской антидопинговой лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство объявило об открытии 43 дел против российских спортсменов после проверки проб полученных из московской лаборатории в 2019 году.

Информация уже отправлена ​​в международные спортивные федерации, которые лично должны заняться проверками. Лишь после расследования федераций будет принято решение по каждому из спортсменов.

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Также WADA сообщило, что по итогам проверки полученных в Москве данных было выявлено 298 российских спортсменов с подозрительными пробами, а общее число подозрительных проб почти вдвое больше — 578. К концу 2019 информация по ним также будет передана в международных федераций.

Повторная проверка проб из московской лаборатории проводится в Лозанне.

Ранее WADA анонсировала более 100 допинговых дел против россиян.

Источник: WADA