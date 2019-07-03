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Факты / Спорт

WADA открыла 43 дела против российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверило базу данных московской антидопинговой лаборатории.

WADA

Всемирное антидопинговое агентство объявило об открытии 43 дел против российских спортсменов после проверки проб полученных из московской лаборатории в 2019 году.

Информация уже отправлена ​​в международные спортивные федерации, которые лично должны заняться проверками. Лишь после расследования федераций будет принято решение по каждому из спортсменов.

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Также WADA сообщило, что по итогам проверки полученных в Москве данных было выявлено 298 российских спортсменов с подозрительными пробами, а общее число подозрительных проб почти вдвое больше — 578. К концу 2019 информация по ним также будет передана в международных федераций.

Повторная проверка проб из московской лаборатории проводится в Лозанне.

Ранее WADA анонсировала более 100 допинговых дел против россиян.

Источник: WADA

Фото: Dreamstime

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