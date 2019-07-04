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Факты / Спорт

Соболь приенався в бельгийский Брюгге

Защитник донецкого Шахтера Эдуард Соболь стал игроком бельгийского Брюгге.

Соболь в Брюгге

Вице-чемпион Бельгии Брюгге объявил об аренде защитника сборной Украины и донецкого Шахтера Эдуарда Соболя.

Черно-синие договорились с горняками о годичной аренде с последующим правом выкупа.

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В ближайшие дни Эдуард присоединится к своим новым партнерам, которые уже начали подготовку к новому сезону.

Прошлый сезон Соболь провел в аренде в чешском Яблонце. Футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах и отметился одним голом и тремя ассистами.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев стал игроком киевского Динамо.

ФотоClub Brugge

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