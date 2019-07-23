Американская аналитическая компания Gracenote составила предполагаемую таблицу медального зачета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Американская аналитическая компания Gracenote обновила свои прогнозы относительно медального зачета на Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Ожидается, что первое место займет сборная США, которая завоюет 51 золотую награду, 34 серебряную и 41 бронзовую. Вторую строчку займет Китай (38 золотых наград, всего – 81 медаль), а третью — Япония (29 золотых, всего – 67 медалей).

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Сборной Украины в Токио прогнозируют семнадцатую строчку и 16 медалей в копилке.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Gracenote точно спрогнозировал тройку лидеров медального зачета и восемь из десяти команд в топ-10. Прогнозы компаний из семи первых стран были верными с погрешностью в одну-две медали.

Ранее в Японии стартовала первая фаза продажи билетов на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Источник: Firstpost