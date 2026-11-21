Российские войска атаковали Житомирскую область днем ​​в субботу, 21 ноября. Под ударом оказался железнодорожный вокзал в Овручской общине. В результате удара пострадал один человек, который был госпитализирован, а на месте вспыхнул пожар.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Удар по железнодорожному вокзалу в Житомирской области

По словам главы ОВА, враг снова нанес удар по Житомирской области. На этот раз целью стал железнодорожный вокзал в Овручской общине.

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В результате атаки пострадал один человек. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

После удара на месте возник пожар. Как сообщил Бунечко, благодаря слаженным действиям подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины возгорание полностью ликвидировано.

Руководитель Житомирской ОВА выразил благодарность спасателям, медикам и всем службам, оперативно отреагировавшим на последствия российской атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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