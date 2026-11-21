По примеру Олешков: Украина передала США список 15 населенных пунктов для эвакуацииДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за помощь в эвакуации и разблокировании людей в Олешках.
- Президент назвал обновленный перечень населенных пунктов, переданный американской стороне, где могут провести подобные гуманитарные миссии.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал перечень населенных пунктов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей для проведения гуманитарных миссий по эвакуации по аналогии с операцией в Олешках. Этот список Украина уже передала омбудсмену и американской стороне.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.
Зеленский о списке населенных пунктов для эвакуации
Президент поблагодарил первую леди США Мелании Трамп за помощь в разблокировании и эвакуации граждан Украины из Олешек. По его словам, вопрос дальнейших гуманитарных операций и количества людей, которых можно вывезти, подробно обсудил с военным руководством.
– Мы проговорили с главкомом Драпатым и сегодня еще раз подтвердили список. Я поздравил его с днем рождения. Мы с ним подробно поговорили об этих гуманитарных миссиях и количестве людей, которых мы можем эвакуировать, и какие наработки у нас есть. Это обновленный список, который мы передали омбудсмену и американской стороне, – сказал он.
Кроме Олешек, где операция уже проведена, в обновленный перечень для гуманитарных миссий вошли населенные пункты в двух регионах:
- в Херсонской области: Раденск, Костогрызово, Голая Пристань, Старая Збуровка, Новая Збуровка, Гладковка, Великие Копани, Кардашинка и Большая Кардашинка:
- в Запорожской области: Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.
Зеленский уточнил, что этот перечень не является окончательным. По словам президента, его будут обновлять и дальше обрабатывать после того, как Украина будет получать полную информацию о количестве и состоянии людей в конкретных населенных пунктах на временно оккупированных территориях.
31 октября состоялась гуманитарная операция по спасению жителей Олешки в Херсонской области. Тогда стороны разминировали автодороги, доставили гуманитарные грузы и эвакуировали граждан, желающих выехать из оккупированного города и окрестности.