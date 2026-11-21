Грузовое судно, следовавшее к российскому Калининграду, подверглось атакам дронов в международных водах Финского залива. Оно загорелось и задрейфовало в территориальные воды Финляндии.

Об этом сообщает Reuters, Министерство обороны Финляндии, Вооруженные силы и Пограничная служба Финляндии, полиция и пограничная охрана Эстонии, а также российские чиновники.

В Финском заливе дроны атаковали судно в Калининград

На фоне инцидента Минобороны Финляндии усилило меры безопасности и возобновило временные авиационные и морские ограничения в восточной части залива, а премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о распространении войны в соседние регионы.

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По данным Вооруженных сил Финляндии, судно было повреждено западнее российского острова Гогланд, расположенного в восточной части Финского залива примерно в 40 км от финского побережья). После чего оно загорелось и задрейфовало в финские территориальные воды.

В управлении полиции и пограничной охраны Эстонии сообщили по электронной почте о пожаре на борту российского грузового судна Спарта II. По предварительной информации, на борту раздались взрывы.

В Министерстве обороны страны заявили, что военные возобновили временные авиационные и морские ограничения в восточной части Финского залива как мера пресечения для защиты гражданского населения и обеспечения возможности действовать в случае необходимости перехвата дронов. Финляндия также проинформировала об инциденте своих союзников.

В Пограничной службе Финляндии отметили, что ситуация не представляет опасности для другого морского судоходства, а подготовка к потенциальным спасательным операциям ведется в сотрудничестве с другими органами власти страны и на международном уровне.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что война распространяется на их соседние регионы.

— Финская власть занимается ситуацией в Финском заливе, где удар беспилотника поразил российское торговое судно. Украина имеет право воевать против агрессора, — заявил Орпо.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что его страна следит за развитием событий и предложила помощь Финляндии, не уточняя подробности.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что судно атаковали двумя беспилотниками в международных водах примерно в трех морских милих от границы России, после чего экипаж эвакуировали, а масштабы повреждений сейчас оценивают.

Он также сообщил о якобы сбитии 80 беспилотников над Ленинградской областью и отмене дроновой угрозы. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что инцидент якобы не угрожает поставкам в регион.

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