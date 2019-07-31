Украинский боксер Сергей Деревянченко встретится с королем среднего веса Саулем Альваресом.

Украинский боксер Сергей Деревянченко, который является обязательным претендентом на титул IBF, встретится с мексиканским чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом.

Бой должен пройти в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 26 октября 2019 года.

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По информации инсайдера Майка Коппинджера стороны сейчас находятся на финальной стадии заключения соглашения. Если соглашение будет сорвано, тогда Альвареса лишат титула IBF.

Также известно, что платформа DAZN, которая является транслятором боев Альвареса, дала добро на бой Альвареса с Деревянченко.

Ранее Ломаченко шокировал силовым упражнением на канатах.