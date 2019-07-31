PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Деревянченко договорился о бое с Альваресом

Украинский боксер Сергей Деревянченко встретится с королем среднего веса Саулем Альваресом.

Сергей Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко, который является обязательным претендентом на титул IBF, встретится с мексиканским чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом.

Бой должен пройти в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 26 октября 2019 года.

Читайте: Исторический момент: Ломаченко о бое против Кэмпбелла

По информации инсайдера Майка Коппинджера стороны сейчас находятся на финальной стадии заключения соглашения. Если соглашение будет сорвано, тогда Альвареса лишат титула IBF.

Также известно, что платформа DAZN, которая является транслятором боев Альвареса, дала добро на бой Альвареса с Деревянченко.

Ранее Ломаченко шокировал силовым упражнением на канатах.

Источник: Los Angeles Times

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сына экс-чемпиона мира по боксу госпитализировали после спарринга
Целовал и осыпал купюрами! Российского боксера сняли с рейса из-за домогательств
Лучший боксер Аргентины в суперлегком весе умер после боя
В России умер 36-летний боксер Игнатьев
Российский боксер Максим Дадашев скончался от полученных травм в бою
Исторический момент: Ломаченко о бое против Кэмпбелла
Бой Ломаченко – Кэмпбелл утвержден официально
Тайсон Фьюри заставил журналистку выпить бутылку пива перед интервью
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка