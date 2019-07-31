Футболист сборной Украины Александр Зинченко вошел в десятку самых дорогих левых защитников английской Премьер-лиги.

Футболист сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников АПЛ.

Трансферная стоимость украинца на портале transfermarkt.de оценивается в € 20 млн.

Украинец занимает девятое место в рейтинге самых дорогих левых защитников АПЛ, имея одинаковый ценник с Сеадом Колашинацом с Арсенала и Джонни Отто с Вулверхэмптона.

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Возглавляет список шотландец Энди Робертсон из Ливерпуля (€60 млн), вторым идет Маркос Алонсо из Челси (€40 млн), третья и четвертая ступенька за Беном Чилвеллом из Лестера и Бенжаменом Мэнди с Ман Сити – по €35 млн.

В общем списке стоимости защитников, которые играют в АПЛ украинец находится на 37 позиции. Самым дорогим защитником английской Премьер-лиги является Вирджил ван Дейк (€90 млн).

К слову, украинский футболист Марьян Швед забил гол в дебютном матче за шотландский Селтик в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Transfermarkt