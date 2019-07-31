PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Зинченко в топ-10 самых дорогих левых защитников АПЛ

Футболист сборной Украины Александр Зинченко вошел в десятку самых дорогих левых защитников английской Премьер-лиги.

Олександр Зінченко

Футболист сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников АПЛ.

Трансферная стоимость украинца на портале transfermarkt.de оценивается в € 20 млн.

Украинец занимает девятое место в рейтинге самых дорогих левых защитников АПЛ, имея одинаковый ценник с Сеадом Колашинацом с Арсенала и Джонни Отто с Вулверхэмптона.

Читайте: Зинченко на высотке в Шанхае представил новую форму МанСити

Возглавляет список шотландец Энди Робертсон из Ливерпуля (€60 млн), вторым идет Маркос Алонсо из Челси (€40 млн), третья и четвертая ступенька за Беном Чилвеллом из Лестера и Бенжаменом Мэнди с Ман Сити – по €35 млн.

В общем списке стоимости защитников, которые играют в АПЛ украинец находится на 37 позиции. Самым дорогим защитником английской Премьер-лиги является Вирджил ван Дейк (€90 млн).

К слову, украинский футболист Марьян Швед забил гол в дебютном матче за шотландский Селтик в квалификации Лиги чемпионов.

ИсточникTransfermarkt

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фаната Челси выбросили из вагона метро за бурную поддержку синих
Пустое место – ваша комната трофеев! Озил жестко потроллил Тоттенхэм
Из кирпича, стали и стекла! Эвертон представил проект нового стадиона
Звезда АПЛ планирует сделать каминг-аут, но ему запрещает клуб
Зинченко на высотке в Шанхае представил новую форму МанСити
МанСити громит Вест Хэм: Зинченко и Ярмоленко сразились в Китае
Ливерпуль на три года запретил своему фанату посещать матчи
Вест Хэм отпраздновал год с момента подписания Ярмоленко забавным видео
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка