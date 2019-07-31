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Зінченко у топ-10 найдорожчих лівих захисників АПЛ

Футболіст збірної України Олександр Зінченко увійшов до десятки найдорожчих лівих захисників англійської Прем’єр-ліги.

Олександр Зінченко

Футболіст збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко увійшов до топ-10 найдорожчих лівих захисників АПЛ.

Трансферна вартість українця на порталі transfermarkt.de оцінюється в €20 млн.

Українець посідає дев’яту сходинку у рейтингу найдорожчих лівих захисників АПЛ, маючи однаковий цінник з Сеадом Колашинацом з Арсенала та Джонні Отто з Вулвергемптона.

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Очолює список шотландець Енді Робертсон з Ліверпуля (€60 млн), другий йде Маркос Алонсо з Челсі (€40 млн), третя та четверта сходинка за Беном Чілвеллом з Лестера та Бенжаменом Менді з Ман Сіті – по €35 млн.

У загальному списку вартості захисників, які грають в АПЛ українець знаходиться на 37 позиції. Найдорожчим захисником англійської Прем’єр-ліги є Вірджил ван Дейк (€90 млн).

До речі, український футболіст Мар’ян Швед забив гол у дебютному матчі за шотландський Селтік в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Джерело: Transfermarkt

Фото: Getty Images

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