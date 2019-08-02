Стефани Фраппар рассудит Ливерпуль и Челси в борьбе за Суперкубок УЕФА 2019.

Французский арбитр Стефани Фраппар рассудит матч за Суперкубок УЕФА 2019 между Ливерпулем и Челси.

Это первый случай в истории, когда на матче такого рода турнира под эгидой УЕФА с участием мужских команд будет работать женщина-арбитр.

В судейскую бригаду Фраппар войдут француженка Мануэла Николози и ирландка Мишель О’Нил. Четвертым арбитром будет Джюнейт Чакыр из Турции.

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На матче за Суперкубок УЕФА будет использоваться система VAR. Видеопомощниками судьи назначен француз Клеман Тюрпен. Его ассистентами будут немец Марк Борш, итальянец Массимилиано Иррати и француз Франсуа Летесье.

Матч состоится 14 августа на стадионе Водафон Арена в Стамбуле. За трофей сыграют победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и триумфатор Лиги Европы Челси.

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