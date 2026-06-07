Матч Дания – Украина завершили досрочно из-за потери сознания Эриксена
- Матч Дания – Украина был прерван на 65-й минуте после того, как Кристиану Эриксену стало плохо на поле.
- Судья решил не возобновлять игру, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу Дании.
Товарищеский матч Дания — Украина не был доигран после того, как во втором тайме почувствовал себя плохо игрок датской сборной Кристиан Эриксен.
Матч Дания – Украина состоялся в городе Оденсе на местном стадионе и завершился со счетом 2:1 в пользу датской команды.
Дания — Украина: что случилось с Эриксеном
Товарищеский матч между Украиной и Данией прервали на 65-й минуте встречи из-за проблем со здоровьем Кристиана Эриксена.
Полузащитник схватился за грудь, после чего упал на газон. В этот момент к нему подбежали медики, а игроки обеих команд встали в круг, закрыв Эриксена от зрителей.
Вскоре игрока увезла скорая, однако местные СМИ сообщали, что Эриксен сумел сам встать на ноги. Трибуны также скандировали его имя.
Eriksen walked onto the ambulance
He’s conscious and that’s all that matters
Wishing him a speedy recovery
Applause and chants of Erkisen from around the ground from both home and away fans
Game interrupted by referee now
Very well could be abandoned but we will see pic.twitter.com/MNogMDdu4i
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026
После того, как лидера датской сборной сопроводили к скорой, арбитр матча Сигурд Крингстад сообщил, что игру возобновлять не будут.
Дания — Украина 2:1
Голы: Доргу, 13, Меле, 35 — Цыганков, 44
Напомним, во время Евро-2020 в матче между Финляндией и Данией Кристиан Эриксен также потерял сознание, упав на газон. У футболиста тогда остановилось сердце, но медики вовремя провели реанимационные м