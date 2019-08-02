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Факти / Спорт

Матч за Суперкубок УЄФА вперше в історії судитиме жінка-арбітр

Стефані Фраппар розсудить Ліверпуль та Челсі у боротьбі за Суперкубок УЄФА 2019.

Стефани Фраппар - будет работать на матче за Суперкубок УЕФА

Французький арбітр Стефані Фраппар розсудить матч за Суперкубок УЄФА 2019 між Ліверпулем та Челсі.

Це перший випадок в історії, коли на матчі такого роду турніру під егідою УЄФА за участю чоловічих команд працюватиме жінка-арбітр.

У суддівську бригаду Фраппар увійдуть француженка Мануела Ніколозі та ірландка Мішель О’Ніл. Четвертим арбітром буде Джюнейт Чакир з Туреччини.

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На матчі за Суперкубок УЄФА буде використовуватися система VAR. Відеопомічниками судді призначений француз Клеман Тюрпен. Його асистентами будуть німець Марк Борш, італієць Массіміліано Ірраті та француз Франсуа Летесье.

Матч відбудеться 14 серпня на стадіоні Водафон Арена у Стамбулі. За трофей зіграють переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль та тріумфатор Ліги Європи Челсі.

Раніше ФІФА назвала десятку номінантів на нагороду найкращого тренера року.

Джерело: УЄФА

Фото: Getty Images

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