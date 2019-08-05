PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Що ти робиш? Зінченко не зрозумів Отаменді, який засунув йому руку між ніг

Олександр Зінченко виклав у своєму Instagram кілька фото з матчу за суперкубок Англії 2019 проти Ліверпуля.

Александр Зинченко

Манчестер Сіті обіграв Ліверпуль в матчі за Суперкубок Англії після серії пенальті (1:1, пе.5:4).

22-річний український футболіст Олександр Зінченко після командного святкування перемоги виклав на своїй сторінці в Instagram кілька фото.

Читайте: Зінченко у топ-10 найдорожчих лівих захисників АПЛ

Зокрема, українець вирішив пожартувати над своїм одноклубником Ніколасом Отаменді. Зінченко поцікавився в аргентинця, куди він засунув руку на цьому фото.

— Що ти робиш, друже?, – підписав знімок Зінченко.

Нагадаємо, один з одинадцятиметрових ударів у серії післяматчевих пенальті реалізував Зінченко.

Фото: Alex Zinchenko

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Манчестер Сіті обіграв Ліверпуль у серії пенальті та завоював Суперкубок Англії
Манчестер Сіті вимагає від Баварії за Сане €150 млн
Манчестер Сіті презентував ретроформу, в якій зіграє у Суперкубку
Зінченко у топ-10 найдорожчих лівих захисників АПЛ
Зінченко на висотці у Шанхаї представив нову форму МанСіті
МанСіті громить Вест Гем: Зінченко і Ярмоленко зіграли у Китаї
Зінченко і Ко: Манчестер Сіті в ефектному ролику показав два комплекта форми
Давид Сільва оголосив про відхід з Манчестер Сіті
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка