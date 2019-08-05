Олександр Зінченко виклав у своєму Instagram кілька фото з матчу за суперкубок Англії 2019 проти Ліверпуля.
Манчестер Сіті обіграв Ліверпуль в матчі за Суперкубок Англії після серії пенальті (1:1, пе.5:4).
22-річний український футболіст Олександр Зінченко після командного святкування перемоги виклав на своїй сторінці в Instagram кілька фото.
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Зокрема, українець вирішив пожартувати над своїм одноклубником Ніколасом Отаменді. Зінченко поцікавився в аргентинця, куди він засунув руку на цьому фото.
— Що ти робиш, друже?, – підписав знімок Зінченко.
Нагадаємо, один з одинадцятиметрових ударів у серії післяматчевих пенальті реалізував Зінченко.
Фото: Alex Zinchenko
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