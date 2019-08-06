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Факты / Спорт

Федерер установил невероятный рекорд

Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил очередное достижение, которое вряд ли кто-то побьет в ближайшее время.

Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер записал на свой счет очередное достижение.

37-летний теннисист провел 1000 неделю в топ-50 рейтинга ATP, что является абсолютным рекордом. Второе место по этому показателю занимает американец Джимми Коннорс, который провел в топ-50 873 недели. Третий в списке еще один представитель США Джон Макинрой (827).

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С нынешних теннисистов ближайший преследователь Роджера — Рафаэль Надаль (758).

На данный момент последним турниром, в котором принял участие Федерер, был Уимблдон. Швейцарец был близок, чтобы получить свой 21-титул, однако на тай-брейке в решающем сете уступил сербу Новаку Джоковичу.

Фото: Dreamstime

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