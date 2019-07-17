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Факты / Спорт

Свитолина показала Киев своему бойфренду Гаэлю Монфису

Украинская теннисистка Элина Свитолина прилетела в Киев и захватила с собой бойфренда Гаэля Монфиса.

Еліна Світоліна

В Киев прилетела украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис.

Они прогулялись по столице Украины и пришли на Майдан Независимости.

Читайте: Свитолина без шансов проиграла Халеп и покинула Уимблдон

Пара сделала селфи, на котором выглядит очень счастливой.

– Привет из Киева – подписали фото влюбленные.

 

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Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Напомним, 26 июня украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис восстановили общую страницу в Instagram.

Фото: G.E.M.S.Life

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