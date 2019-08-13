Прямую трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и бельгийским Брюгге покажет телеканал 2+2.

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо дома примет бельгийский Брюгге. Матч пройдет 13 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 20:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, Динамо уступило Брюгге в первом матче.

Фото: FC Dynamo Kyiv