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Где смотреть Динамо — Брюгге

Прямую трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и бельгийским Брюгге покажет телеканал 2+2.

Динамо Киев

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА киевское Динамо дома примет бельгийский Брюгге. Матч пройдет 13 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 20:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.

Читайте: Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации ЛЧ Гол Родригеса не помог: Шахтер обыграл Динамо в третьем туре УПЛ Динамо — Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, Динамо уступило Брюгге в первом матче.

ФотоFC Dynamo Kyiv

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