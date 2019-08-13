Пряму трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та бельгійським Брюгге покаже телеканал 2+2.

У матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо вдома прийматиме бельгійський Брюгге. Матч пройде 13 серпня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 20:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Динамо поступилося Брюгге у першому матчі.

Фото: FC Dynamo Kyiv