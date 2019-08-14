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Факты / Спорт

Стали известны новые детали гибели футболиста Эмилиано Сала

Футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон отравились угарным газом в кабине перед падением самолета.

Эмилиано Сала

Самолет с аргентинским форвардом Эмилиано Сала на борту мог упасть из-за отравления пилота судна Дэвида Ибботсон угарным газом.

Это стало известно с результатов анализа крови футболиста, который опубликовали сейчас. В организме аргентинца уровень карбоксигемоглобина, образующегося в крови при воздействии угарного газа, оказался выше уровня, который обычно считается потенциально смертельным.

Инспекторы в Комитете по расследованию авиационных происшествий (AAIB) заявили, что, поскольку кабина самолета была отделена от салона, вероятно, что пилот также пострадал от воздействия газа.

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Таким образом они могли погибнуть от смертельной дозы угарного газа в кабине, а не от удара при падении самолета в воду, как считалось ранее.

Причиной попадания газа в салон самолета могли стать утечки в системе отопления и вентиляции.

Напомним, в зимнее трансферное окно Эмилиано Сала перешел из французского Нанта в Кардифф Сити, став самым дорогим приобретением английского клуба в истории. Вечером 21 января футболист вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно исчезло с радаров. Позднее поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело игрока.

Источник: Irish Times

Фото: Getty Images

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