Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала, как отпраздновала итальянский праздник Феррагосто.

Победительница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер выложила в Instagram-сториз фото с празднования Феррагосто.

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29-летняя итальянка выложила фотографию, где она позирует на шезлонге в купальнике с арбузным принтом. К снимку Вирер прикрепила хэштег Феррагосто – это праздник в Италии, который отмечается 15 августа. Он завершает сезон летних работ и итальянцы в этот день отправляются к морю.

Доротея – чемпионка мира по биатлону и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс снялась в эффектной фотосессии для глянца.

Фото: Dorothea Wierer