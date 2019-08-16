PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Доротея Вирер отпраздновала Феррагосто в купальнике с арбузным принтом

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала, как отпраздновала итальянский праздник Феррагосто.

Доротея Вирер

Победительница Кубка мира по биатлону Доротея Вирер выложила в Instagram-сториз фото с празднования Феррагосто.

Читайте: Серфингистка из Австралии сняла фильм о катании на доске голышом (+18)

29-летняя итальянка выложила фотографию, где она позирует на шезлонге в купальнике с арбузным принтом. К снимку Вирер прикрепила хэштег Феррагосто – это праздник в Италии, который отмечается 15 августа. Он завершает сезон летних работ и итальянцы в этот день отправляются к морю.

Доротея – чемпионка мира по биатлону и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс снялась в эффектной фотосессии для глянца.

ФотоDorothea Wierer

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ливерпуль vs Челси: чьи девушки и подруги сексапильнее (ГОЛОСОВАНИЕ)
Серфингистка из Австралии сняла фильм о катании на доске голышом (+18)
Серена Уильямс в крутом африканском фейс-арте для глянца
Марта Костюк показала своего российского бойфренда
Модель Playboy и экс-девушка Неймара утопила в бассейне роскошный суперкар
Хэмилтона заметили с роскошной фитнес-моделью, которая сводит с ума (+18)
Серена Уильямс показала упругие ягодицы в эффектной фотосессии
Сестра Ким Кардашьян закрутила роман с партнером ЛеБрона Джеймса
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка