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Дівчина Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у нижній білизні

Дівчина футболіста Криштіану Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у рекламі нижньої білизни.

Джорджина Родригес

Дівчина форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду Джорджина Родрігес знялася в рекламі нової лінії нижньої білизни Yamamay.

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Кохана португальця стала амбасадором бренду. В 30-секундному ролику Джорджина сексапільно танцює в чорному та тілесному комплектах нижньої білизни в оточені чотирьох дівчат.

 

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Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio)

Також в Instagram Джорджина опублікувала кілька знімків з фотосесії.

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Дівчина Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у нижній білизні / 3 фотографии

Зазначимо, якщо реклама Родрігес зачаровує і викликає лише позитивні емоції, то нещодавня реклама з Криштіану Роналду для сінгапурської мережі супермаркетів лише смішить.

ФотоGeorgina Rodríguez

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