Дівчина футболіста Криштіану Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у рекламі нижньої білизни.
Дівчина форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду Джорджина Родрігес знялася в рекламі нової лінії нижньої білизни Yamamay.
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Кохана португальця стала амбасадором бренду. В 30-секундному ролику Джорджина сексапільно танцює в чорному та тілесному комплектах нижньої білизни в оточені чотирьох дівчат.
Також в Instagram Джорджина опублікувала кілька знімків з фотосесії.
Дівчина Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у нижній білизні / 3 фотографии
Зазначимо, якщо реклама Родрігес зачаровує і викликає лише позитивні емоції, то нещодавня реклама з Криштіану Роналду для сінгапурської мережі супермаркетів лише смішить.
Фото: Georgina Rodríguez
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