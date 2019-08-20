Дівчина футболіста Криштіану Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у рекламі нижньої білизни.

Дівчина форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду Джорджина Родрігес знялася в рекламі нової лінії нижньої білизни Yamamay.

Читайте: Доротея Вірер відсвяткувала Феррагосто у купальнику з кавуновим принтом

Кохана португальця стала амбасадором бренду. В 30-секундному ролику Джорджина сексапільно танцює в чорному та тілесному комплектах нижньої білизни в оточені чотирьох дівчат.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Georgina Rodríguez (@georginagio) 19 Сер 2019 р. о 3:29 PDT

Також в Instagram Джорджина опублікувала кілька знімків з фотосесії.











Дівчина Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у нижній білизні / 3 фотографии

Зазначимо, якщо реклама Родрігес зачаровує і викликає лише позитивні емоції, то нещодавня реклама з Криштіану Роналду для сінгапурської мережі супермаркетів лише смішить.

Фото: Georgina Rodríguez