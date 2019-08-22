Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила дату и место поединка между Украинской Сергийем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным.
Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко и казах Геннадий Головкин проведут бой за пояс чемпиона IBF.
Бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Поединок покажут на DAZN, с которым у Головкина подписано соглашение.
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За этот бой Деревянченко заработает более $5 млн, что станет рекордным гонораром в его карьере. Ранее самую крупную выплату украинец получал за чемпионский бой против Даниэля Джейкобса — $500 тыс.
Точной суммы, которую получит Головкин за бой с украинцем нет, но известно, что казах получит гарантированную восьмизначную сумму.
Победитель этого поединка встретится с Саулем Альваресом в объединительном бою.
Ранее Альварес отказался от боя с Деревянченко и потерял пояс IBF.
Источник: The Athletic