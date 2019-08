Бой между Саулем Альваресом и Сергеем Деревянченко за титул чемпиона IBF в среднем весе не состоится.

Стороны боксеров не смогли прийти к согласию в финансовом вопросе.

Поскольку бой Альвареса с Деревянченко, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс, не состоится, Альварес потерял пояс IBF.

BREAKING: Sources tell @TheAthleticBOX that negotiations between Canelo Alvarez and Sergey Derevyanchenko are now officially dead. Alvarez has been stripped of his IBF middleweight title after 3 p.m. ET deadline came and went. Sides couldn’t agree on money

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 1, 2019