Стороны мексиканца Сауля Альвареса и украинца Сергея Деревянченко не смогли договориться о проведении боя за звание чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Бой между Саулем Альваресом и Сергеем Деревянченко за титул чемпиона IBF в среднем весе не состоится.

Стороны боксеров не смогли прийти к согласию в финансовом вопросе.

Читайте: Усик назвал лучшего боксера мира в супертяжах

Поскольку бой Альвареса с Деревянченко, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс, не состоится, Альварес потерял пояс IBF.

— Источники сообщают, что переговоры между Канело и Деревянченко теперь официально мертвы. Альварес был лишен титула IBF после трех часов дня. Дедлайн закончился. Стороны не смогли сойтись в денежном вопросе, – написал журналист Майк Коппинджер.

BREAKING: Sources tell @TheAthleticBOX that negotiations between Canelo Alvarez and Sergey Derevyanchenko are now officially dead. Alvarez has been stripped of his IBF middleweight title after 3 p.m. ET deadline came and went. Sides couldn’t agree on money — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 1, 2019

Ожидается, что за него теперь будут бороться Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин. Между Головкиным и Деревянченко еще нет соглашения, но ожидается, что его достигнут в ближайшее время.

Sources: There’s no deal yet between GGG and Sergey Derevyanchenko, but it’s expected one will be completed soon. They’ll vie for the IBF middleweight vacated by Canelo once a deal is signed — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 1, 2019

Напомним, бой Альварес — Деревянченко должен был пройти в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 26 октября 2019 года.

Фото: Saul Alvarez

Джерело: Mike Coppinger