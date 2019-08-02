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Факты / Спорт

Альварес отказался от боя с Деревянченко и потерял пояс IBF

Стороны мексиканца Сауля Альвареса и украинца Сергея Деревянченко не смогли договориться о проведении боя за звание чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Сауль Альварес

Бой между Саулем Альваресом и Сергеем Деревянченко за титул чемпиона IBF в среднем весе не состоится.

Стороны боксеров не смогли прийти к согласию в финансовом вопросе.

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Поскольку бой Альвареса с Деревянченко, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс, не состоится, Альварес потерял пояс IBF.

— Источники сообщают, что переговоры между Канело и Деревянченко теперь официально мертвы. Альварес был лишен титула IBF после трех часов дня. Дедлайн закончился. Стороны не смогли сойтись в денежном вопросе, – написал журналист Майк Коппинджер.

Ожидается, что за него теперь будут бороться Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин. Между Головкиным и Деревянченко еще нет соглашения, но ожидается, что его достигнут в ближайшее время.

Напомним, бой Альварес — Деревянченко должен был пройти в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 26 октября 2019 года.

ФотоSaul Alvarez

ДжерелоMike Coppinger

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