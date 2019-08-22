134-летний английский футбольный клуб Бери почти прекратил свое существование из-за проблем с финансами.

Английский футбольный клуб Бери из графства Большой Манчестер, который просуществовал 134 года, может исчезнуть в течение следующих 24 часов.

Клуб находится на грани финансового краха. Руководство Английской футбольной лиги перенесло уже шесть игр Бери в сезоне.

Такая ситуация сложилась, поскольку клуб не предоставил финансовых гарантий для участия в новом розыгрыше. Также из клуба сняли 12 очков.

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Владелец Бери Стив Дейл имеет время до 23 августа, чтобы доказать лиге, что у него есть деньги для поддержания жизнедеятельности клуба. Если он этого не сделает Бери лишат профессионального статуса.

Сейчас в команде есть только десять футболистов поскольку регистрировать новых игроков при отсутствии финансовых гарантий запрещено.

В середине 2000-х клуб уже был на грани смерти — Бери в должности спортивного директора спас отец Гарри и Фила Невиллов.

Бери основан в 1885 году. Свою первую игру клуб провел на стадионе Гигг Лейн 12 сентября 1885 против Уиган Атлетик. Это был товарищеский матч, в котором победу одержали футболисты Бери со счетом 4:3. Бери дважды становился победителем Кубка Англии (1900 и 1903 годы), а также выиграл Кубок Английской футбольной лиги (1963 год).

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Видео: The Guardian